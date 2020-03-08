Подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге сына судьи объявили в розыск
Трагедия разыгралась в субботу, 7 марта на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе.
Закрыть
Смотрите также:
Жертва и предполагаемый убийца были лучшими друзьями — новые подробности убийства подростка в Петербурге
Убийство подростка в квартире судьи в Петербурге — хроника событий
«Может, несчастный случай»: очевидец рассказал об убийстве ребенка в Петербурге
Жуткое видео с места убийства подростка в Петербурге — шокирующие кадры 18+
«Дружный класс»: учителя о погибшем подростке и подозреваемом в его убийстве
Тело убитого подростка вынесли из жилого дома в Петербурге — видео
Подозреваемого в убийстве подростка разыскивают в Петербурге
Очевидцы рассказали, что во время штурма в квартире в Петербурге была девочка
«Не пил, не курил»: Родственники о подростке, найденном мертвым у квартиры судьи в Петербурге
Кадры с места, где обнаружили тело подростка у квартиры судьи в Петербурге
Тело в багажнике и раненая экс-супруга: как поймали петербургского «Отелло»
НАК: В Казани выявили школьника, желавшего устроить массовое убийство в школе
Lada влетела в толпу пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Правоохранительные органы объявили в розыск предполагаемого убийцу подростка из Санкт-Петербурга. Накануне тело мальчика было обнаружено на лестничной клетке рядом с квартирой петербургского судьи.
Инцидент произошел в субботу, 7 марта на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе. По предварительной версии, подростки находились в гостях у сына судьи. Примерно в 21:00 хозяин жилища, по неустановленным причинам, взялся за ружье и, предположительно, выстрелил в рот одному из своих товарищей.
После этого, по предварительным данным, 14-летний подросток вытащил тело жертвы на лестничную площадку и скрылся.
Правоохранительными органами по факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.
Нашли ошибку?