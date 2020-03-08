Подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге сына судьи объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в розыск предполагаемого убийцу подростка из Санкт-Петербурга. Накануне тело мальчика было обнаружено на лестничной клетке рядом с квартирой петербургского судьи.

5-tv.ru

Инцидент произошел в субботу, 7 марта на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе. По предварительной версии, подростки находились в гостях у сына судьи. Примерно в 21:00 хозяин жилища, по неустановленным причинам, взялся за ружье и, предположительно, выстрелил в рот одному из своих товарищей.

После этого, по предварительным данным, 14-летний подросток вытащил тело жертвы на лестничную площадку и скрылся.

Правоохранительными органами по факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.