Стали известны подробности трагедии, произошедшей в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На лестничной клетке рядом с квартирой местного судьи было обнаружено тело подростка. 5-tv.ru восстановил предполагаемую хронологию событий.

Предварительно, трое подростков праздновали день рождение одного из них в трехкомнатной квартире в субботу, 7 марта. Мальчики смотрели хоккей. Примерно в 21:00 хозяин жилища, по неустановленным причинам, взялся за ружье и, предположительно, выстрелил в рот одному из своих товарищей. Об этом пишет РЕН ТВ. Жертва скончалась на месте.

По предварительной версии, осуществивший выстрел после этого вытащил тело убитого подростка на лестничную площадку, а сам скрылся с места происшествия. Третий друг, находившийся в квартире, позвонил родителям и рассказал о произошедшем. По адресу выехали правоохранители.

Сотрудники полиции не стали самостоятельно вскрывать дверь квартиры. Они дождались приезда руководителя СУ СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Клауса. Через некоторое время домой вернулся и сам судья — хозяин квартиры и его 20-летняя дочь.

Подозреваемый в убийстве объявлен полицейскими в розыск. Предварительно, стрелявший и погибший учились в одном учебном заведении. По словам преподавателей, оба ребенка были на хорошем счету. По мнению учителей, скорее всего, произошел несчастный случай.

Скончавшийся 14-летний мальчик болел за петербургский «Зенит», увлекался футболом и хоккеем. Предполагаемый убийца и его жертва находятся друг у друга в друзьях в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент по факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.