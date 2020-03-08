Убийство подростка в квартире судьи в Петербурге — хроника событий
Предполагаемый убийца скрылся с места происшествия и объявлен в розыск.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Стали известны подробности трагедии, произошедшей в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На лестничной клетке рядом с квартирой местного судьи было обнаружено тело подростка. 5-tv.ru восстановил предполагаемую хронологию событий.
Предварительно, трое подростков праздновали день рождение одного из них в трехкомнатной квартире в субботу, 7 марта. Мальчики смотрели хоккей. Примерно в 21:00 хозяин жилища, по неустановленным причинам, взялся за ружье и, предположительно, выстрелил в рот одному из своих товарищей. Об этом пишет РЕН ТВ. Жертва скончалась на месте.
По предварительной версии, осуществивший выстрел после этого вытащил тело убитого подростка на лестничную площадку, а сам скрылся с места происшествия. Третий друг, находившийся в квартире, позвонил родителям и рассказал о произошедшем. По адресу выехали правоохранители.
Сотрудники полиции не стали самостоятельно вскрывать дверь квартиры. Они дождались приезда руководителя СУ СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Клауса. Через некоторое время домой вернулся и сам судья — хозяин квартиры и его 20-летняя дочь.
Подозреваемый в убийстве объявлен полицейскими в розыск. Предварительно, стрелявший и погибший учились в одном учебном заведении. По словам преподавателей, оба ребенка были на хорошем счету. По мнению учителей, скорее всего, произошел несчастный случай.
Скончавшийся 14-летний мальчик болел за петербургский «Зенит», увлекался футболом и хоккеем. Предполагаемый убийца и его жертва находятся друг у друга в друзьях в соцсети «ВКонтакте».
В настоящий момент по факту обнаружения тела подростка на лестничной клетке жилого дома Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.
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