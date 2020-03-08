В Гидрометцентре заявили о наступлении «лета» на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Южного федерального округа установилась летняя погода. В Краснодарском крае и Ростовской области температура достигает 21 градуса тепла, пишет ТАСС.

«Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19-21 градус. Температура воды только подводит», — отметил он.

По словам метеоролога, такая погода сохранится в указанных регионах примерно четыре дня.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что почти на всей территорией России в марте прогнозируется температура выше нормы.

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