Ольга Бузова отказалась от романтической поездки в Париж
Певица рассказала, что ее пугает перспектива оказаться на двухнедельном карантине после посещения Франции.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Коронавирус оставил без романтической поездки в Париж Ольгу Бузову. На своей странице в Instagram певица пожаловалась, что собиралась сделать сюрприз любимому и свозить его во Францию на концерт Мадонны, но вынуждена была отказаться от этой затеи, чтобы не сорвать собственные концерты.
«Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на шоу Мадонны „Мадам X“, и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла», — написала Бузова.
Она объяснила, что до конца марта у нее запланированы концерты и она не может нарушить пожелания медиков и рисковать здоровьем своих поклонников.
«Я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди („Береженого Бог бережет“). Вы — моя сила», — написала артистка, призвав своих подписчиков вместе предотвратить распространение эпидемии коронавируса, соблюдая элементарные правила безопасности.
Поклонники в комментариях называют пост пафосным и напоминают, что Мадонна отменила свое парижское выступление, а потому и жертвы никакой со стороны Бузовой нет.
«Нет концерта — нет поездки. К чему этот пост?»
«Смысл этого поста? Показать какая благородная? Жертва была бы, если бы концерт состоялся, а так концерт все равно отменен», — недоумевают скептики.
Другие же, напротив, поддержали артистку. Некоторые жалуются, что тоже вынуждены отменить сюрпризы для мужей и любимых, спланированные много месяцев назад.
«Молодец!», — написала звезда КВН Елена Борщева.
«90% знакомых перелеты поотменяли…»
«Умничка Олечка, хоть кто-то головой думает! Здоровья всем!» — комментируют решение Бузовой пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская села на домашний двухнедельный карантин после посещения показа мод в Париже.
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