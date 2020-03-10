Ольга Бузова отказалась от романтической поездки в Париж

Коронавирус оставил без романтической поездки в Париж Ольгу Бузову. На своей странице в Instagram певица пожаловалась, что собиралась сделать сюрприз любимому и свозить его во Францию на концерт Мадонны, но вынуждена была отказаться от этой затеи, чтобы не сорвать собственные концерты.

«Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на шоу Мадонны „Мадам X“, и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла», — написала Бузова.

Она объяснила, что до конца марта у нее запланированы концерты и она не может нарушить пожелания медиков и рисковать здоровьем своих поклонников.

«Я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди („Береженого Бог бережет“). Вы — моя сила», — написала артистка, призвав своих подписчиков вместе предотвратить распространение эпидемии коронавируса, соблюдая элементарные правила безопасности.

Instagram @buzova86

Поклонники в комментариях называют пост пафосным и напоминают, что Мадонна отменила свое парижское выступление, а потому и жертвы никакой со стороны Бузовой нет.

«Нет концерта — нет поездки. К чему этот пост?»

«Смысл этого поста? Показать какая благородная? Жертва была бы, если бы концерт состоялся, а так концерт все равно отменен», — недоумевают скептики.

Другие же, напротив, поддержали артистку. Некоторые жалуются, что тоже вынуждены отменить сюрпризы для мужей и любимых, спланированные много месяцев назад.

«Молодец!», — написала звезда КВН Елена Борщева.

«90% знакомых перелеты поотменяли…»

«Умничка Олечка, хоть кто-то головой думает! Здоровья всем!» — комментируют решение Бузовой пользователи.

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