Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома

|
Ниса Мурзанаева
4 603

Поклонники привыкли видеть их в сногсшибательных вечерних нарядах и с ярким макияжем, но как они выглядят вдали от камер?

Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома

Фото: Instagram @gagara1987, @missalena.92, @annasedokova, @aizalovesam, @victoriabonya, @buzova86 , @borodylia, @annakhilkevich

Тема:
Ольга Бузова

Фанаты привыкли видеть любимцев при полном параде: идеальная укладка, яркий макияж, стильный, подобранный профессионалами наряд… Неужели, вдали от камер и людского внимания российские звезды выглядят также потрясающе, как и на светских раутах? 5-tv.ru составил ТОП-5 «домашних» образов знаменитостей.

Полина Гагарина

После сильного похудения певица начала демонстрировать идеальную фигуру в потрясающих женственных платьях. Однако выяснилось, что все это только картинка для Instagram и телевидения. Дома вечерним нарядам звезда предпочитает обычные джинсы и уютные свитерки.

Instagram @gagara1987

Алена Шишкова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати обычно впечатляет фанатов своими необыкновенными дизайнерскими нарядами. Однако и модель дома отдает предпочтение джинсам и простеньким водолазкам.

Instagram @missalena.92

Анна Седокова

Поп-дива предпочитает не скрывать красоты и изящества своей фигуры. Знаменитость частенько показывает домашние фотографии, на которых позирует либо в одном топе, либо в простынке, либо вообще в неглиже.

Instagram @annasedokova

Айза Долматова

Популярная телеведущая продемонстрировала, пожалуй, самый милый «домашний наряд». В кругу семьи знаменитость не стесняется ходить в уютной пижаме и милой маске-«медвежонке».

Instagram @aizalovesam

Виктория Боня

Бывшую звезду проекта «Дом-2» практически невозможно увидеть в «домашней» обстановке. Знаменитость постоянно позирует на светских мероприятиях, тусовках, в магазинах, ресторанах и других подобных заведениях. Однако и в ее коллекции нарядов нашлось место безразмерной толстовке.

Instagram @victoriabonya

Ольга Бузова

Даже дома популярная поп-дива не изменяет себе и старается выглядеть максимально женственной и сексуальной. Певица предпочитает уютным халатикам ярко-розовый секси-пеньюар.

Instagram @buzova86

Ксения Бородина

Телеведущая поистине человек без комплексов. Звезда не постеснялась опубликовать видео, в котором перемещается по дому в антисексуальном сером халате и с жуткой повязкой на голове.

Instagram @borodylia

Анна Хилькевич

Актриса обычно предпочитает носить простые милые вещицы. Однако даже она дома «опустилась» до безразмерной футболки и растянутых шортиков.

Instagram @annakhilkevich

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали новый образ Анны Седоковой.

Тема:
Ольга Бузова
21 окт
Юрий Лоза оценил желание Ольги Бузовой уйти в политику
21 окт
Соседов о массовом переходе в певцы актеров и комиков: «Поют как умеют»
21 окт
Бузова перенесла сольный концерт «Вот она я» на следующий год
21 окт
И квартиры, и телефоны: Бузова снова опозорила якобы сидящую на ее шее сестру
20 окт
Сколько Филипп Киркоров тратит на одежду?
20 окт
Бузову пригласили сниматься в Голливуд: «Партнеры шикарные!»
20 окт
Бузова поделилась планами уйти в политику: «Я не буду говорить «никогда»
20 окт
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТа: «А я никуда и не уходила»
20 окт
Ольга Бузова раскрыла, какие суммы уходят на запись песен: «Траты колоссальные»
20 окт
Ольга Бузова заявила о готовности стать мамой
+8° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.99
-0.07 82.64
0.02
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обожают общаться с бывшими

Последние новости

12:43
Премьер-министр Израиля назвал Владимира Путина близким другом страны
12:42
Врач назвала единственный пожизненный медотвод от вакцинации
12:39
В Свердловской области введут QR-коды уже с 30 октября
12:31
Как быстро и эффективно вылечить простуду — советы на разное время суток
12:22
Муж Распутиной обвинил сына в своей госпитализации: «Тунеядец, наркоман и уголовник!»
12:11
Опубликован список рабочих, находившихся во время взрыва в цеху завода под Рязанью

Сейчас читают

«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью
Алек Болдуин публиковал пророческий твит об убийстве: «Интересно, каково это?»
Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака