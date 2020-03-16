Директор Началовой рассказала о тяжелых моментах съемок фильма о певице

Фильм о Юлии Началовой, который планировалось выпустить к годовщине трагической смерти певицы 16 марта, зрители смогут увидеть несколько позже. Об этом сообщила в интервью 5-tv.ru директор Началовой Анна Исаева. По ее словам, это связано с изменениями в сетке вещания Первого канала.

«Надеюсь, в ближайшее время вы его увидите», — сказала Исаева.

Она также рассказала, как создавался фильм в жанре докудрамы и о самых тяжелых для близких Юлии моментах съемок. Картина представляет собой реконструкцию событий, о которых рассказали в своих интервью родные и друзья Началовой. Роли играли как реальные персонажи, принимавшие участие в происходящем, так и артисты, заменившие на экране всех троих мужей артистки и ее родителей.

«В этой ситуации им не пришлось переживать события заново, потому что фильм начнется с трагедии, истории ее последних дней. Он будет так раскручиваться от конца к началу», — рассказывает Анна Исаева.

Самыми тяжелыми, по ее словам, были съемки в квартире Юлии Началовой. Чтобы войти туда, потребовалась помощь Юлиной мамы и домработницы, которая фактически является членом семьи — дочка певицы Вера даже называет ее третьей бабушкой.

«Обе они остались и присутствовали, наблюдали за съемками в доме. И были какие-то моменты такие, которые ранили немножко душу», — говорит Исаева.

В обычной обстановке Юлиной квартиры находилась актриса, которая со спины была похожа на Началову, одета в ее одежду, причесана, как она.

«Были такие моменты, когда мама входит в комнату, а актриса поворачивается резко к ней, и мама аж за сердце схватилась. Ей показалось, что это очень ей напомнило Юлю. Фрагментарно очень напоминало», — вспоминает директор Началовой.

На съемки даже специально привезли настоящую, живую собаку Началовой, которая жила в этой квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о выходе к печальной годовщине книги отца безвременно ушедшей певицы «Юлия Началова. Письма отца к дочери».