«Мы молились»: отец Началовой описал последние минуты жизни дочери в книге

Известная российская певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, возникшая на фоне заражения крови и отказа внутренних органов. Гибель звезды стала настоящей трагедией не только для ее родственников, но для поклонников и коллег из мира шоу-бизнеса.

Последние в знак признательности артистке даже снялись в трогательном клипе, посвященном знаменитости, и записали в память о ней песню. Родители Началовой, в свою очередь, выпустили книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери», описывающую последние минуты жизни исполнительницы и некоторые события, произошедшие уже после ее смерти. Формат книги не совсем обычен: в ней отец постоянно обращается к дочери, будто она находится рядом и слышит его.

В литературном произведении описываются чувства родителей певицы, которые до последнего надеялись, что медики спасут жизнь их дочери. Дрожащими руками отец артистки взял трубку, когда увидел, что звонит лечащий врач. Его сердце дрогнуло. Специалист сообщил, что звезда ушла из жизни.

«Откуда голос? С другой планеты? „Но как же так? — хотелось крикнуть в трубку. — Я не верю! Мы только что были… Она была живая… Я гладил ее теплое лицо, мягкие волосы. Мы молились… Мы верили…“ Мне казалось, что я кричу в трубку, но на самом деле я не мог вымолвить ни слова», — цитирует отрывок из книги KP.RU.

Значительная часть воспоминаний посвящена дочери Началовой Вере, родившейся в браке с футболистом Евгением Алдониным.

«Твоя дочь продолжает писать тебе письма… Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте», — говорится в произведении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм о жизни и смерти популярной певицы Юлии Началовой выйдет на телеэкраны 16 марта. Картина состоит из нескольких серий, которые будут показывать в рамках шоу Ксении Собчак и Александра Гордона.