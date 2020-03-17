«Ты искал идеальную? Вот она я!» — Бузова устроила Манукяну невероятный день рождения
34-летняя поп-дива не пожалела ни времени, ни средств на празднование 27-летия своего возлюбленного.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Российская певица Ольга Бузова устроила невероятное торжество в честь дня рождения своего возлюбленного Давида Манукяна. Накануне блогеру исполнилось 27 лет.
По этому случаю поп-дива закатила большую вечеринку, а также порадовала избранника милым сюрпризом в его квартире. Видеоотчетом с торжества исполнительница и ее бойфренд поделились с подписчиками в своих Instagram-аккаунтах.
Сначала Давид Манукян показал, какой сюрприз ожидал его дома. Ольга Бузова наполнила его жилище множеством золотых и красных шаров в форме милых медведей.
«Захожу я такой домой. Тут у меня медведи, красота. Любимая моя девушка заморочилась. Просто вся квартира, вся! Даже потолка не видно», — гордо поделился блогер.
После этого парочка отправилась отмечать день рождения Манукяна в одно из увеселительных заведений столицы. И тут не обошлось без сюрпризов. Ольга Бузова самостоятельно пригласила любимых исполнителей и друзей бойфренда.
«Сюрприз для любимого! Собрала всех, а он не знал. Ты искал идеальную? Вот она я! Счастливый ты — счастливая я», — написала в микроблоге знаменитость.
На опубликованных кадрах Ольга Бузова и Давид Манукян выглядят по-настоящему счастливыми. На празднике влюбленные зажигали под веселые треки, обнимались, целовались и постоянно улыбались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова поспорила с любимым из-за подарка на 23 февраля.
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