Сакура под снегом: в Токио впервые за десять лет в конце марта выпал снег
За сутки температура воздуха опустилась с отметки в +23 градуса до +1.
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Фото, видео: Instagram @rihwapon
В самый разгар цветения сакуры в Токио внезапно установилась погода, больше характерная для зимнего периода, а не для весны. Всего за сутки температура воздуха опустилась с отметки в +23 градусов до +1. Зима вернулась в японскую столицу без предупреждения в ночь с субботы на воскресение.
В последний раз подобное явление наблюдалось в 2010 году. Тогда цветущая сакура в Токио также оказалась под хлопьями снега.
Однако снег и холод вряд ли смогут стать серьезной помехой для людей, желающих полюбоваться прекрасным цветением. Японцев не испугала даже пандемия коронавируса. Накануне тысячи жителей Страны восходящего солнца отправились в парки любоваться нежно-розовыми цветами вишни.
Обычно национальная традиция любования цветами, которая называется «ханами», сопровождается шумным празднованием, повсюду проводятся игры и лотереи. Однако в этом году власти запретили гражданам участвовать в массовых мероприятиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии в самом разгаре сезон цветения сакуры.
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