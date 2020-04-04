Ольга Бузова представила публике «домашний» клип с участием знаменитостей
Поющая телеведущая выложила в сеть ролик, ставший актуальным в условиях пандемии коронавируса.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова представила общественности «домашний» клип на песню «Давай останемся дома» с участием представителей российского шоу-бизнеса. Поющая телеведущая выложила ролик, ставший как никогда актуальным в условиях распространения коронавируса, на своем YouTube-канале 3 апреля.
«Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», — взывает Ольга Бузова к своему избраннику Давиду Манукяну.
Помимо знаменитости и ее возлюбленного, на кадрах «засветились» Андрей Малахов, Сосо Павлиашвили, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Овечкин и другие.
«Мои хорошие, „Давай останемся дома“ — для Вас. Всех люблю, всем лайк и мое сердечко», — написала в адрес поклонников Ольга Бузова.
Всего за несколько часов новое видео поющей телеведущей посмотрели около 800 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова приняла участие в жестком челлендже в Instagram.
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