Ольга Бузова представила публике «домашний» клип с участием знаменитостей

Ольга Бузова представила общественности «домашний» клип на песню «Давай останемся дома» с участием представителей российского шоу-бизнеса. Поющая телеведущая выложила ролик, ставший как никогда актуальным в условиях распространения коронавируса, на своем YouTube-канале 3 апреля.

«Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», — взывает Ольга Бузова к своему избраннику Давиду Манукяну.

Помимо знаменитости и ее возлюбленного, на кадрах «засветились» Андрей Малахов, Сосо Павлиашвили, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Овечкин и другие.

«Мои хорошие, „Давай останемся дома“ — для Вас. Всех люблю, всем лайк и мое сердечко», — написала в адрес поклонников Ольга Бузова.

Всего за несколько часов новое видео поющей телеведущей посмотрели около 800 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова приняла участие в жестком челлендже в Instagram.