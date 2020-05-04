Давид Манукян предложил Бузовой прекратить отношения
Соответствовать всем требованиям Ольги ему становится все сложнее.
Фото: Instagram @buzova86
Фанаты Ольги Бузовой никак не нарадуются, что наконец певица нашла свою любовь — Давида Манукяна и безумно счастлива. Влюбленные живут вместе и не перестают говорить друг другу о своих чувствах. Пара часто выкладывает совместные фото и видео. Недавно артистка заявила, что готова выйти замуж и родить ребенка. Однако некоторые считают, что отношения Бузовой с Давидом слишком идеальны, и, возможно, все это просто игра на публику. Об этом сообщает 7days.ru.
Несколько дней назад в интернете появилось мнение, что влюбленные хотят расстаться. Эта новость очень удивила Ольгу Бузову, и в прямом эфире с Давой она решила пошутить.
«Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит, ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно, прощу», — сказала Ольга.
Давид не растерялся и ответил своей возлюбленной.
«Слушай, тогда проще расстаться», — заявил Дава.
Шутки шутками, но Манукяну приходится стараться, чтобы угодить Ольге. У артистки есть целый список требований к своему возлюбленному, и иногда становится сложно всему соответствовать. Остается только гадать, на сколько еще хватит Давида, и во что перерастет их роман.
Одна из самых обсуждаемых пар в мире шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются уже почти год. Влюбленные не признаются, когда именно начались их отношения. Единственное, что не скрывает певица — это дату. В последнем прямом эфире с возлюбленным Бузова сказала, что 7 мая у них очередная маленькая годовщина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки.
- 30 апр
- Батрутдинов признался, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал
- 30 апр
- Вот это мотивация! Сестра Бузовой показала себя с пухлыми щечками 10 лет назад
- 30 апр
- Бузова напомнила фанатам, какой была в 2016 году — фото
- 29 апр
- Мужчины Ольги Бузовой: полный список
- 24 апр
- Двойником Ольги Бузовой оказался мужчина
- 23 апр
- «Если чудо произойдет — буду рожать»: Ольга Бузова хочет стать мамой
- 22 апр
- Двойник Бузовой: «Потратила три миллиона на пластику ради сходства со звездой»
- 22 апр
- Костенко продает дом, который Тарасов строил с Бузовой?
- 22 апр
- «Мы уже и не надеялись» — Бородина приготовила тост к будущей свадьбе Бузовой и Давы
- 18 апр
- «Когда в душе ты Бейонсе»: бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки — видео
Читайте также
100%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?