Соответствовать всем требованиям Ольги ему становится все сложнее.

Давид Манукян предложил Бузовой прекратить отношения

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Фанаты Ольги Бузовой никак не нарадуются, что наконец певица нашла свою любовь — Давида Манукяна и безумно счастлива. Влюбленные живут вместе и не перестают говорить друг другу о своих чувствах. Пара часто выкладывает совместные фото и видео. Недавно артистка заявила, что готова выйти замуж и родить ребенка. Однако некоторые считают, что отношения Бузовой с Давидом слишком идеальны, и, возможно, все это просто игра на публику. Об этом сообщает 7days.ru.

Несколько дней назад в интернете появилось мнение, что влюбленные хотят расстаться. Эта новость очень удивила Ольгу Бузову, и в прямом эфире с Давой она решила пошутить.

«Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит, ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно, прощу», — сказала Ольга.

Давид не растерялся и ответил своей возлюбленной.

«Слушай, тогда проще расстаться», — заявил Дава.

Шутки шутками, но Манукяну приходится стараться, чтобы угодить Ольге. У артистки есть целый список требований к своему возлюбленному, и иногда становится сложно всему соответствовать. Остается только гадать, на сколько еще хватит Давида, и во что перерастет их роман.

Одна из самых обсуждаемых пар в мире шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются уже почти год. Влюбленные не признаются, когда именно начались их отношения. Единственное, что не скрывает певица — это дату. В последнем прямом эфире с возлюбленным Бузова сказала, что 7 мая у них очередная маленькая годовщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки.

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