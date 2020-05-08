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Паводки и лесные пожары стали причиной объявления повышенного уровня опасности в российских регионах

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Сложная паводковая обстановка складывается в Якутии и Вологодской области, проливные дожди спровоцировали потоп в Дагестане, а Сибирь и Дальний Восток задыхаются в смоге от горящей тайги.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Шипицин, 5-tv.ru

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Погода

В России десятки населенных пунктов оказались отрезанными из-за весенних паводков. Затоплены дома и дороги. Раньше обычного из берегов вышли реки в Якутии. Сложная обстановка в Вологодской области. Там нарушено сообщение с 40 поселками. Сотрудникам МЧС пришлось убрать навесные мосты, чтобы их не смыло течением. Местным жителям доставляют продукты питания и воду.

Проливные дожди спровоцировали потоп в Дагестане. Ливневая канализация не справилась и столица республики ушла под воду за считанные часы. Некоторые автолюбители бросили машины прямо на проезжей части.

А Дальний Восток и Сибирь задыхаются в смоге. Горят тысячи гектаров тайги. Наиболее сложная обстановка в Забайкалье. Там спасатели отстояли три населенных пункта. Из-за поджога сухой травы чуть не вспыхнули жилые дома. Пришлось задействовать авиацию. В труднодоступные горные районы Приамурья, куда не может проехать спецтехника, перебрасывают парашютистов-десантников.

Готовятся к схожему сценарию и на Урале. Туда пришла аномальная 30-градусная жара. Температура на 15 градусов выше нормы. Сразу в нескольких областях ввели повышенный уровень опасности. Посещение лесов и разведение огня запрещено.

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