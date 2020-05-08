Паводки и лесные пожары стали причиной объявления повышенного уровня опасности в российских регионах
Сложная паводковая обстановка складывается в Якутии и Вологодской области, проливные дожди спровоцировали потоп в Дагестане, а Сибирь и Дальний Восток задыхаются в смоге от горящей тайги.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: ТАСС / Кирилл Шипицин, 5-tv.ru
В России десятки населенных пунктов оказались отрезанными из-за весенних паводков. Затоплены дома и дороги. Раньше обычного из берегов вышли реки в Якутии. Сложная обстановка в Вологодской области. Там нарушено сообщение с 40 поселками. Сотрудникам МЧС пришлось убрать навесные мосты, чтобы их не смыло течением. Местным жителям доставляют продукты питания и воду.
Проливные дожди спровоцировали потоп в Дагестане. Ливневая канализация не справилась и столица республики ушла под воду за считанные часы. Некоторые автолюбители бросили машины прямо на проезжей части.
А Дальний Восток и Сибирь задыхаются в смоге. Горят тысячи гектаров тайги. Наиболее сложная обстановка в Забайкалье. Там спасатели отстояли три населенных пункта. Из-за поджога сухой травы чуть не вспыхнули жилые дома. Пришлось задействовать авиацию. В труднодоступные горные районы Приамурья, куда не может проехать спецтехника, перебрасывают парашютистов-десантников.
Готовятся к схожему сценарию и на Урале. Туда пришла аномальная 30-градусная жара. Температура на 15 градусов выше нормы. Сразу в нескольких областях ввели повышенный уровень опасности. Посещение лесов и разведение огня запрещено.
- 7 мая
- Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
- 6 мая
- Желтый уровень опасности! МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
- 5 мая
- Беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве
- 4 мая
- Синоптики рассказали об «очагах тепла» на грядущей неделе в России
- 1 мая
- Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь
- 1 мая
- День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая
- 28 апр
- Жаркое лето, пожары и паводки: какие меры предпримут для защиты от природных катаклизмов
- 26 апр
- Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус
- 25 апр
- Какой будет погода в России на майские праздники?
- 25 апр
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»
Читайте также
87%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?