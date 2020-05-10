Фантастически красивая радуга украсила небо над Москвой — видео
Жители столицы делятся в соцсети кадрами завораживающего зрелища.
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Фото, видео: Instagram
Жители северо-запада Москвы сегодня стали свидетелями невероятно красивого зрелища. После дождя небо над столицей озарила яркая весенняя радуга. Насладиться таким завораживающим погодным явлением посчастливилось жителям района Митино.
В соцсетях появилась масса ярких снимков. Описывая радугу, многие подбирали красочные сравнения и эпитеты, а кто-то даже назвал увиденное «настоящим чудом». Пользователи признались, что такая красота за окном не может не радовать.
Комментаторы быстро отреагировали на посты с фантастической радугой и позавидовали тем, кто сейчас может любоваться таким зрелищем вживую.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей предупредили о резком похолодании.
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