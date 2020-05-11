После летнего тепла в Санкт-Петербурге и области наступят почти зимние холода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха к вечеру с 21 градуса опустится до плюс трех. Во второй половине дня начнется дождь, возможно, с грозой и будет продолжаться до утра, а местами (в западных районах области) пройдет мокрый снег. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, который к утру вторника сменит направление с южного на северное.

Днем 12 мая в Петербурге и области столбик термометра не поднимется выше плюс семи градусов. И такая погода, с дождями и температурой воздуха 10-11 градусов, по прогнозам синоптиков, продержится в регионе полторы недели.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об «обвале холода» на всей территории европейской части России. При этом в Сибири будет стоять жара. В Омске, например, синоптики обещают до плюс 35 градусов.