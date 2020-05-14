Пользователи социальных сетей публикуют кадры, снятые в разных районах Северной столицы.

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Фото, видео: Twitter @fekla_; Instagram @zzubakin

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Погода

Мокрый снег выпал утром 14 мая в Петербурге. Несвойственные для последнего месяца весны осадки наблюдались в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и других районах Северной столицы.

Пользователи социальных сетей до сих пор публикуют видеоролики и фото, снятые из окон квартир и салонов автомобилей. В частности, один из очевидцев запечатлел белые крупные хлопья на Московском и Троицком проспектах, а также на 1-й Красноармейской улице.

«Питерская весна во всей своей красе», — пишут пользователи.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем аккаунте в Facebook отметил, что сложившиеся в Петербурге метеоусловия сформированы очередным циклоном, центр которого выходит на север Кольского полуострова.

В течение дня в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Воздух в Петербурге прогреется до +10…+12 градусов, в Ленинградской области столбик термометра поднимется до +8…+13 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России.

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