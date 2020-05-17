Достаем шубы? Синоптик рассказал о погоде в России на ближайшую неделю
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда жителей различных регионов в ближайшее время ожидают аномальные холода.
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Фото, видео: ТАСС / Grant Falvey, Гердо Владимир, Шарифулин Валерий, Vickie Flores
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС о погоде на предстоящую неделю. По словам метеоролога, в ближайшие шесть дней ожидаются аномальные холода — температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.
«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — пояснил специалист.
По его словам, понижение температуры связано с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут колебаться в промежутке от 12 до 17 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве к концу недели будет наблюдаться постепенное повышение температуры. В воскресенье днем в столице ожидается 14-16 градусов выше нуля, в понедельник — 12-14, во вторник — 13-15 градусов, в среду и четверг — 11-16, а в пятницу столбик термометра поднимется 12-17 градусов.
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