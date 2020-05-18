Синоптики рассказали, когда в центр России вернется тепло

По словам специалистов, погода будет отставать от календаря на две-три недели.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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Погода

Потепление в центральной части страны прогнозируется к концу мая. Об этом в интервью НСН сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к следующим выходным температура поднимется до 15 градусов тепла, но почти ежедневно ожидаются короткие дожди и облачность.

Как отмечает синоптик, такие по-осеннему затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. Тишковец надеется, что к календарному лету в европейскую часть России вернется лето климатическое.

РИА Новости со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину уточняет, что резкое похолодание на этой территории принесли воздушные массы из Арктики. По ее прогнозу, погода будет отставать от календаря на две-три недели. В северных регионах это отставание может сопровождаться мокрым снегом и заморозками.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптик рассказал о погоде в России на ближайшую неделю.

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