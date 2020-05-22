Звездная пара сделала сюрприз фанатам ко Дню Победы и внезапно оказалась в центре скандала.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

«Не делай добра — не получишь зла» — эту известную поговорку звезда Instagram Ольга Бузова и ее молодой человек — певец Давид Манукян — кажется, запомнят надолго. Ведь совсем недавно их стремление порадовать ветеранов в День Победы и напомнить россиянам об ужасах Великой Отечественной войны обернулось настоящим скандалом. Влюбленных просто затравили в сети за слишком вычурные одежды и раскрепощенное поведение. А звезды всего лишь сняли кавер на фильм «Летят журавли»…

После долгого молчания ответить хейтерам решил сам Давид. В онлайн-чате #RUTalk артист заявил, что ни он, ни тем более Ольга не хотели кого-то обидеть свои роликом, а сняли его просто для души.

«Я потратил 50 тысяч рублей. Мы не ездили на определенные локации, у нашего дома есть парк. Мы просто отправились туда. Режиссеру я заплатил десять тысяч, он все снимал на хорошую камеру. У меня не было цели снять мегакино. Я делал это для своего удовольствия», — пояснил DAVA.

А вот с критикой насчет ношения люксовых аксессуаров в «военные годы» Манукян согласился. По словам Давида, снять дорогую вещицу артисты не смогли не по собственной прихоти, а из-за «поджимающих сроков».

Instagram @buzova86

«Я ей говорил перед съемкой: „Оль, сними браслеты“. Но они у нее не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире. У нас просто не было возможности снять украшения, мы не успевали», — с сожалением констатировал возлюбленный Бузовой.

А в заключении добавил, что съемки в ролике были настолько эпичными и незабываемыми, что он всерьез задумался о сотрудничестве с кинорежиссерами. К слову, его талант даже оценил один известный российский актер.

«Я показывал вайн Алексею Панину, которого уважаю и считаю хорошим актером. Он сказал: „Круто! Я верю“. Это для меня показатель» — подытожил бойфренд звезды Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Ольга Бузова прилюдно отчитала Давида Манукяна.

Тема:
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