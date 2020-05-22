Главный синоптик Петербурга назвал 21 мая самым холодным днем месяца в истории города
Температура в Северной столице держалась на отметке на восемь градусов ниже климатической нормы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Marijan Murat, 5-tv.ru
Погода пока совсем не радует россиян. В Твери который день идет майский снег, а Москву одна за другой накрывают грозы. Редкие кадры удалось снять в центре столицы. На видео попал момент удара молнии в шпиль Главного здания МГУ. Непогода бушует и на юге страны. Целый каскад из молний запечатлели жители Сочи и Краснодара.
А прошедший четверг в Петербурге стал одним из самых холодных за всю историю погодных наблюдений в Северной столице. Всего шесть градусов выше нуля. И это за неделю до календарного лета. Но погодный антирекорд все же не был побит — ровно 40 лет назад в городе на Неве было всего плюс три. Радует и то, что с этого дня, в Петербурге начнется долгожданное потепление.
С пятницы погода будет постепенно улучшаться. В конце мая синоптики прогнозируют потепление до 20 градусов. Но в ночное время термометры покажут не более шести градусов тепла.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сделал прогноз и на первый месяц лета. По его словам, циклон испортит июньскую погоду, но первая половина месяца будет теплой.
Еще один сюрприз погода преподнесла жителям Воронежской области. Над местным водохранилищем образовался водяной смерч. По словам специалистов, его спровоцировал холодный циклон и шквалистый ветер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким будет лето в Петербурге. По словам синоптика, сейчас в городе наблюдается аномальная погода.
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