Видео: ураганный ветер раскидал как пушинки пытавшихся удержать кровлю мужчин
Обрушившаяся на Екатеринбург стихия унесла жизни двоих человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @incekb; Istagram @akadem_raion_
Непогода обрушилась на столицу Урала во второй половине дня 25 мая и нанесла значительный урон инфраструктуре города. На одном из видео трое мужчин пытаются своим весом удержать слетевшую часть кровли с автопарковки, но в какой-то момент порыв ветра вздымает вверх этот лист, сбрасывая с него людей как пушинки. Одного из них отбросило на рядом стоящий автомобиль, двое других разбежались в разные стороны, чтобы не попасть под летающую махину.
В результате небывалой стихии погибли по меньшей мере два человека. Один из них — крановщик, который был госпитализирован после опрокидывания козлового крана из-за сильного ветра в Екатеринбурге, но вскоре скончался. Другая жертва ураганного ветра — мужчина 1963 года рождения — в Арамиле зашел в отделение банка, но решил выйти на улицу, чтобы переставить автомобиль в безопасное от падения деревьев место — в этот момент со здания прямо на него упала сорванная кровля. Он скончался на месте.
Также сообщается о двоих пострадавших.
На другом видео жители засняли, как с дома напротив по частям разлетается балкон.
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Стихия, что же ты делаешь?! ⠀ На Юмашева, 18 сдуло балкон 😲 ⠀ #екатеринбург #ураган #балкон #непогода
Кроме того, оборваны линии электропередачи, повалены десятки деревьев — в результате без электричества остались порядка 16 тысяч человек. Аэропорт «Кольцово» в течение часа не функционировал.
В региональном МЧС предупредили, что штормовое предупреждение в Свердловской области продолжает действовать. Спасатели просят население быть бдительными и соблюдать меры безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой еще урон нанесли непогода в Екатеринбурге.
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