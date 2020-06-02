Аналитики рассказали, насколько аномальной была весна в России в 2020 году

Аналитики интернет-сервиса «Яндекс. Погода» подвели итоги пошедшей весны. Оказалось, что практически на всей европейской территории России погода была теплее климатической нормы, а на Урале и в Западной Сибири — температура воздуха местами превысила норму более чем на пять градусов.

В Москве и Санкт-Петербурге весна 2020 года была на 0,6 градуса теплее обычного. В столице средняя температура составила 6,8 градуса. Самый холодный день был 16 марта — минус восемь градусов, тогда как абсолютный рекорд для первого весеннего месяца составляет минус 22 градуса, он был зафиксирован в 1987 году. Самый теплый день в Москве был 12 мая: плюс 25 градусов — это далеко до рекорда в 32,9 градуса, установленного в 2007 году. Осадков в столице выпало больше нормы почти на половину — 244 миллиметров. Причем максимум пришелся на 29 мая — 68% от месячной нормы. Последний снег выпал в Москве 19 апреля, а первая гроза была зафиксирована 3 мая.

В Петербурге средняя температура воздуха за три весенних месяца составила 5,4 градуса. Самый холодный день пришелся на 15 марта (минус шесть градусов) при абсолютном рекорде марта минус 22,3 градуса в 1969 году. Самым теплым днем стало 27 мая, когда воздух прогрелся до плюс 22 градусов, при том что в 2014 году в мае стояла жара в 32,7 градуса. Осадков в городе на Неве было чуть больше нормы, а последний снег петербуржцы наблюдали 29 апреля.

Аномальная весна выдалась в этом году в Омске. Там средняя температура воздуха составила 8,6 градуса, что выше климатической нормы на целых 5,6 градуса. Самый жаркий день пришелся на 25 мая, когда столбик термометра поднялся до плюс 34 градусов, что всего на 1,4 градуса ниже температурного рекорда 2004 года.

В Екатеринбурге прошедшая весна оказалась теплее нормы на 3,2 градуса — средняя температура составила плюс 7,2 градуса. При этом в самый холодный день 6 марта столбики термометров опускались до минус 13 градусов, что существенно теплее рекордного минимума марта 1971 года в минус 30 градусов. Самый жаркий день пришелся на 9 мая — плюс 27 градусов, немного ниже рекорда 2015 года в 32,3 градуса. А последний снег в Екатеринбурге наблюдался 2 мая.

На 2,5 градуса теплее нормы было в этом году в Уфе и Перми. В Казани средняя температура превысила норму на 2,2 градуса, в Воронеже — на 1,4 градуса, в Нижнем Новгороде — на один градус.

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