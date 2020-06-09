Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве

Устроившему серьезное ДТП с пострадавшими на Смоленской площади в Москве актеру Михаилу Ефремову грозит уголовное дело.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время этот вопрос решается. Тяжесть статьи будет зависеть о того, какие травмы получил второй участник ДТП. Известно, что 58-летнему водителю «Лады» врачи проводят операцию, после чего он будет переведен в отделение реанимации. Сергей З. получил множественные травмы, в том числе внутреннее кровоизлияние.

Информации о состоянии второго мужчины информации пока не поступало.

Как сообщал 5-tv.ru, в столичном главке МВД подтвердили, что в момент аварии Ефремов был пьян. Это следует из результатов соответствующей экспертизы.