Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве
Поздно вечером нетрезвый актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил «Ладу».
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Устроившему серьезное ДТП с пострадавшими на Смоленской площади в Москве актеру Михаилу Ефремову грозит уголовное дело.
Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время этот вопрос решается. Тяжесть статьи будет зависеть о того, какие травмы получил второй участник ДТП. Известно, что 58-летнему водителю «Лады» врачи проводят операцию, после чего он будет переведен в отделение реанимации. Сергей З. получил множественные травмы, в том числе внутреннее кровоизлияние.
Информации о состоянии второго мужчины информации пока не поступало.
Как сообщал 5-tv.ru, в столичном главке МВД подтвердили, что в момент аварии Ефремов был пьян. Это следует из результатов соответствующей экспертизы.
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