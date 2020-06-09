Ефремов с начала года оплатил десяток штрафов за нарушение ПДД

Игнорирование правил дорожного движения не в новинку для актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Только за 2020 год заслуженный артист десять раз привлекался к административной ответственности за езду на своем Jeep Grand Cherokee с нарушением ПДД. Как уточнил собеседник агентства, все штрафы он оплачивал вовремя.

Однако по итогам последнего — грубого нарушения Ефремов едва ли отделается одним штрафом. Поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади, произошло ДТП с участием актера.

Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.