«Он очень много работал»: Гаркалин прокомментировал «пьяное» ДТП с Ефремовым

«Пьяное» ДТП с Михаилом Ефремовым повергло в шок его приятеля и коллегу Валерия Гаркалина.

«Не знаю, как это прокомментировать. Это трагедия», — сказал актер по телефону в беседе с 5-tv.ru.

Народный артист не согласен с бытующим мнением о Ефремове как об алкоголике. По мнению народного артиста, прежде его знакомый не позволял себе лишнего, когда выпивал.

«Ничего он не злоупотреблял. Обычный человек в этом смысле. Я не замечал ничего такого. Он любитель выпить, конечно, но держал себя в руках. Он очень много работал», — пояснил Гаркалин.

Поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади, произошло ДТП с участием актера.

Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru родственница погибшего в ДТП назвала Ефремова алкоголиком. По словам Татьяны Захаровой, брат ее мужа получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью.