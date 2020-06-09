«Мне по-человечески жалко»: Пригожин о «пьяном» ДТП, которое устроил Ефремов

ДТП со смертельным исходом, которое учинил Михаил Ефремов, сильно расстроило Иосифа Пригожина. Об этом продюсер рассказал в интервью 5-tv.ru. Продюсер и супруг певицы Валерии уточнил, что знаком с актером, хотя и никогда не водил с ним дружбу. Тем не менее, ему стало жалко и его, и потерпевшую сторону.

«То, что произошло, это трагедия. И мне очень грустно. Я расстроен, мне по-человечески жалко. Я понимаю, что на другой стороне осталась семья с двумя детьми без отца, который ездил, зарабатывал деньги», — сказал Пригожин.

С учетом тяжести поступка Ефремова продюсер, при всей симпатии к нему, призвал отнестись к актеру объективно, как того требует закон.

«Это главный вопрос: человек погиб, и артист был в алкогольном опьянении. И не важно, артист он или не артист. Я против двойных стандартов. Он потрясающий артист. Я против лишения каких-либо званий, но я за закон. Все, что положено в данных обстоятельствах, человек должен получить. Никто не имеет право садиться за руль пьяный. Ни президент, ни артист, ни врач, ни спортсмен, ни гаишник — никто! Когда мы все будем соблюдать этот закон, тогда мы будем понимать, что уважаем и закон, и общество», — сказал Пригожин.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади.

Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказали о Ефремове сын и племянник погибшего в ДТП. Родственники выразили надежду, что актера, допустившего смертельную аварию, осудят по всей строгости.