«Добро пожаловать в русскую зиму»: в США выпал июньский снег
Снегопад случился в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin E. Schmidt; Instagram @coalhobbler
В США в разгар июня за пару недель до дня летнего солнцестояния выпал снег. Нежданная зимняя погода установилась в штатах Монтана и Айдахо в районе Скалистых гор. Пользователи Instagram стали делиться друг с другом видами снежных сугробов и метели.
«Что? Снег? В июне???»
«Когда планируется лето? В следующем веке?»
«Я так завидую»;
«Ух-ты! Похоже, я живу не в том месте»;
«Добро пожаловать в русскую зиму», — писали комментаторы.
Аналогичная ситуация сложилась и в штате Вайоминг. Там снегопад был таким сильным, что пришлось закрыть несколько автомобильных трасс.
Американские метеорологи, между тем, отмечают, что аномальная для лета погода со снегопадами установилась в западных и северных равнинах США. В то время как на юге наконец стихают ливни и торнадо, принесенные тропическим штормом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первый день лета Салехард встретил снегом.
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