«Добро пожаловать в русскую зиму»: в США выпал июньский снег

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Алина Потёмкина
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Снегопад случился в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin E. Schmidt; Instagram @coalhobbler

Тема:
Погода

В США в разгар июня за пару недель до дня летнего солнцестояния выпал снег. Нежданная зимняя погода установилась в штатах Монтана и Айдахо в районе Скалистых гор. Пользователи Instagram стали делиться друг с другом видами снежных сугробов и метели.

«Что? Снег? В июне???»

«Когда планируется лето? В следующем веке?»

«Я так завидую»;

«Ух-ты! Похоже, я живу не в том месте»;

«Добро пожаловать в русскую зиму», — писали комментаторы.

Аналогичная ситуация сложилась и в штате Вайоминг. Там снегопад был таким сильным, что пришлось закрыть несколько автомобильных трасс.

Американские метеорологи, между тем, отмечают, что аномальная для лета погода со снегопадами установилась в западных и северных равнинах США. В то время как на юге наконец стихают ливни и торнадо, принесенные тропическим штормом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первый день лета Салехард встретил снегом.

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