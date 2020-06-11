«Добро пожаловать в русскую зиму»: в США выпал июньский снег

В США в разгар июня за пару недель до дня летнего солнцестояния выпал снег. Нежданная зимняя погода установилась в штатах Монтана и Айдахо в районе Скалистых гор. Пользователи Instagram стали делиться друг с другом видами снежных сугробов и метели.

«Что? Снег? В июне???»

«Когда планируется лето? В следующем веке?»

«Я так завидую»;

«Ух-ты! Похоже, я живу не в том месте»;

«Добро пожаловать в русскую зиму», — писали комментаторы.

Аналогичная ситуация сложилась и в штате Вайоминг. Там снегопад был таким сильным, что пришлось закрыть несколько автомобильных трасс.

Американские метеорологи, между тем, отмечают, что аномальная для лета погода со снегопадами установилась в западных и северных равнинах США. В то время как на юге наконец стихают ливни и торнадо, принесенные тропическим штормом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первый день лета Салехард встретил снегом.