Оригинальные флешмобы, триколор и гимн: как страна готовится праздновать День России

Завтра особенный день для всей страны — 12 июня отметим День России. От Владивостока до Калининграда настоящий калейдоскоп мероприятий — каждый город соревнуется в оригинальности поздравления.

Как страна готовится к празднику, знает Максим Прихода.

Одна мелодия, одна тематика, но такие по-разному талантливые коллективы! А то, что песня, народная, а бит — современный открывает неограниченные возможности для творчества, поэтому в Севастополе — это хип-хоп на берегу Черного моря, а на Камчатке — магические шаманские танцы на фоне величественных вулканов.

Все это — кадры клипов, которые сняли танцевальные коллективы из десятков российских городов для флешмоба ко дню России! К 12 июня вся молодежь страны активно готовится.

Во Владивостоке, например, раскрашивают окна:

«День России — это очень прекрасный праздник, это праздник нашего государства и поэтому мы решили его так красиво отметить, нарисовать рисунки на окнах. Тем более у нас такой прекрасный вид из окна, на море».

А в других городах появляются граффити. Портреты тех, кем гордятся регионы: в Тюмени — это архитектор Николай Никитин, в Казани — поэт Габдулла Тукай. А на Кузбассе и в Свердловской области — это новые герои: врачи и волонтеры.

«На этой стене изображены волонтеры, которые на протяжении 2,5 месяца трудились для жителей нашего региона, они доставляли им продукты, лекарства и тем самым мы решили посвятить стену им», — сказала Анастасия Немец, автор проекта.

День России в этом году будут отмечать — в 30-й раз. Праздничная атмосфера уже сейчас чувствуется на каждой российской улице.

Триколор вознесся даже за полярным кругом на арктической платформе! А в городах — волонтеры размещают государственные штандарты на самых высоких точках. Ими украшают целые лодочные флотилии.

Ну и, конечно, уже сегодня отовсюду звучат торжественные звуки гимна. Его исполняют под орган, а-капелла и целыми оркестрами. В жилых домах и учебных заведениях.

«Для нас, как для будущих офицеров, День России — это грандиозный праздник. Празднуя его, мы ощущаем себя частичкой единой державы», — сказал Аркадий Тарбеев, сержант внутренней службы, курсант 3 курса Уральского института ГПС МЧС РФ.

В отличие от многих стран мира в России гимн знают и поют.

Так, прошлой осенью на «Газпром арене» его исполнили более 8000 музыкантов и 20 тысяч певцов. Всероссийская акция «День гимна» тогда объединила на стадионе музыкантов из 85 регионов страны в единый многонациональный ансамбль.

Завтра наш государственный гимн будет звучать из каждого окна, на каждой площади. По всей стране пройдут концерты, а множество акций и в онлайне, и в офлайне помогут создать по-настоящему праздничное настроение в этот важный для всех нас день.

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