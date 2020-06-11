Оригинальные флешмобы, триколор и гимн: как страна готовится праздновать День России
По всей стране 12 июня пройдут концерты, а множество акций и в онлайне, и в офлайне помогут создать по-настоящему праздничное настроение.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, 5-tv.ru
Завтра особенный день для всей страны — 12 июня отметим День России. От Владивостока до Калининграда настоящий калейдоскоп мероприятий — каждый город соревнуется в оригинальности поздравления.
Как страна готовится к празднику, знает Максим Прихода.
Одна мелодия, одна тематика, но такие по-разному талантливые коллективы! А то, что песня, народная, а бит — современный открывает неограниченные возможности для творчества, поэтому в Севастополе — это хип-хоп на берегу Черного моря, а на Камчатке — магические шаманские танцы на фоне величественных вулканов.
Все это — кадры клипов, которые сняли танцевальные коллективы из десятков российских городов для флешмоба ко дню России! К 12 июня вся молодежь страны активно готовится.
Во Владивостоке, например, раскрашивают окна:
«День России — это очень прекрасный праздник, это праздник нашего государства и поэтому мы решили его так красиво отметить, нарисовать рисунки на окнах. Тем более у нас такой прекрасный вид из окна, на море».
А в других городах появляются граффити. Портреты тех, кем гордятся регионы: в Тюмени — это архитектор Николай Никитин, в Казани — поэт Габдулла Тукай. А на Кузбассе и в Свердловской области — это новые герои: врачи и волонтеры.
«На этой стене изображены волонтеры, которые на протяжении 2,5 месяца трудились для жителей нашего региона, они доставляли им продукты, лекарства и тем самым мы решили посвятить стену им», — сказала Анастасия Немец, автор проекта.
День России в этом году будут отмечать — в 30-й раз. Праздничная атмосфера уже сейчас чувствуется на каждой российской улице.
Триколор вознесся даже за полярным кругом на арктической платформе! А в городах — волонтеры размещают государственные штандарты на самых высоких точках. Ими украшают целые лодочные флотилии.
Ну и, конечно, уже сегодня отовсюду звучат торжественные звуки гимна. Его исполняют под орган, а-капелла и целыми оркестрами. В жилых домах и учебных заведениях.
«Для нас, как для будущих офицеров, День России — это грандиозный праздник. Празднуя его, мы ощущаем себя частичкой единой державы», — сказал Аркадий Тарбеев, сержант внутренней службы, курсант 3 курса Уральского института ГПС МЧС РФ.
В отличие от многих стран мира в России гимн знают и поют.
Так, прошлой осенью на «Газпром арене» его исполнили более 8000 музыкантов и 20 тысяч певцов. Всероссийская акция «День гимна» тогда объединила на стадионе музыкантов из 85 регионов страны в единый многонациональный ансамбль.
Завтра наш государственный гимн будет звучать из каждого окна, на каждой площади. По всей стране пройдут концерты, а множество акций и в онлайне, и в офлайне помогут создать по-настоящему праздничное настроение в этот важный для всех нас день.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Новокузнецк и Магнитогорск претендуют на звание «Города трудовой доблести».
- 11 июн
- В Кремле рассказали о планах Путина в День России
- 13 июн
- Петербург в День России погрузился в атмосферу карнавала
- 12 июн
- Видео празднования Дня России в Москве и Петербурге
- 12 июн
- Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля
- 12 июн
- Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян
- 12 июн
- Яркие флешмобы и праздничные концерты: как в стране отмечают День России
- 12 июн
- День России отмечают в Парке 300-летия Петербурга — видео
- 12 июн
- Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
- 12 июн
- В День России парковки в Москве будут бесплатными
- 10 июн
- Как отметили День России в Минске — репортаж
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?