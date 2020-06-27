Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов
Звезда сообщила, что ей пришлось внести изменения в дизайн-проект, но теперь рабочие приступают к отделке 200-метровых апартаментов.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками своей новой квартирой, в которой начинается самый волнительный момент — финальная отделка и воплощение в жизнь дизайн-проекта. На своей странице в Instagram певица поделилась, не вдаваясь в детали, что жизнь заставила ее внести в него некоторые изменения. Но теперь все вопросы улажены и с понедельника рабочие приступают к стройке.
На кадрах можно рассмотреть, что цементные полы в квартире размечены клейкой лентой на зоны, а на стенах приклеены изображения будущего интерьера. Похоже, он будет выполнен в светлых и голубых тонах.
По информации StarHit, проект на квартиру площадью 200 квадратных метров, как у Бузовойй, разрабатывается в течение 60 рабочих дней и может обойдется певице не менее чем 1,4 миллиона рублей.
Окна квартиры, в которой собирается поселиться певица, выходят на три стороны света, поэтому помещения должны быть светлыми. Часть помещения должна быть отведена под студию, где Ольга сможет заниматься вокалом и репетировать. На территории жилого комплекса имеются фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, служба быта, детский сад, организовано видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько месяцев назад сестра Ольги Бузовой Анна тоже похвасталась покупкой квартиры в Москве.
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