Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов

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Светлана Александрова
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Звезда сообщила, что ей пришлось внести изменения в дизайн-проект, но теперь рабочие приступают к отделке 200-метровых апартаментов.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками своей новой квартирой, в которой начинается самый волнительный момент — финальная отделка и воплощение в жизнь дизайн-проекта. На своей странице в Instagram певица поделилась, не вдаваясь в детали, что жизнь заставила ее внести в него некоторые изменения. Но теперь все вопросы улажены и с понедельника рабочие приступают к стройке.

На кадрах можно рассмотреть, что цементные полы в квартире размечены клейкой лентой на зоны, а на стенах приклеены изображения будущего интерьера. Похоже, он будет выполнен в светлых и голубых тонах.

Instagramm @buzova86

По информации StarHit, проект на квартиру площадью 200 квадратных метров, как у Бузовойй, разрабатывается в течение 60 рабочих дней и может обойдется певице не менее чем 1,4 миллиона рублей.

Окна квартиры, в которой собирается поселиться певица, выходят на три стороны света, поэтому помещения должны быть светлыми. Часть помещения должна быть отведена под студию, где Ольга сможет заниматься вокалом и репетировать. На территории жилого комплекса имеются фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, служба быта, детский сад, организовано видеонаблюдение и круглосуточная охрана.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько месяцев назад сестра Ольги Бузовой Анна тоже похвасталась покупкой квартиры в Москве.

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