Для кого опасна переменчивая погода в июле — отвечает врач
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время климат будет меняться от сухого и жаркого до дождливого, который может сопровождаться грозами.
Фото: ТАСС / Демьянчук Александр
Метеорологи отмечают, что наступившее лето будет достаточно переменчивым. Так, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в большинстве регионов Центрального федерального округа жаркая погода вскоре сменится дождями, а где-то — даже грозами с сильным ветром.
В связи с этим у определенных групп людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, считает кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. Особенно тяжело, по его словам, климатические изменения будут даваться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — предупредил медик в интервью «Москве24».
Он напомнил, что в жаркую погоду возможны и тепловые удары, поэтому нужно позаботиться о головном уборе. Что касается людей с перечисленными болезнями, то им лучше минимизировать пребывание на улице в дневное время и стараться выходить на свежий воздух по вечерам или рано утром.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центральную Россию ждет экстремальная жара и грозы.
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