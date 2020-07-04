Собчак о «невиновности» Ефремова: «Его адвокат давно вызывает вопросы»
Светская львица впала в ступор, узнав, какую «тактику» защиты артиста выбрал его представитель Эльман Пашаев.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Скандально известная телеведущая Ксения Собчак была сильно шокирована заявлением адвоката актера Михаила Ефремова, утверждавшего, что заслуженный артист отказывается признавать свою вину в пьяном ДТП.
Комментируя ситуацию, светская львица сделала акцент лишь на том, что в последнее время у нее вызывает сомнения компетентность юриста Эльмана Пашаева, представляющего интересы заслуженного артиста. По словам Собчак, чтобы доказать невиновность Ефремова в суде, ему придется немало потрудиться.
«Как я понимаю, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать кто был за рулем. Что я об этом думаю? Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов», — написала Ксения в личном Telegram-канале.
Как известно, позиция защиты по делу о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова вызывает массу вопросов не только у медийных личностей и обывателей, но и у независимых юристов. В частности, звездный адвокат Сергей Жорин, говоря о «громком» заявлении Пашаева, отметил, такая попытка «оправдаться» выглядит «крайне неправдоподобно».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ответил на заявление адвоката Михаила Ефремова о невиновности артиста в ДТП представитель потерпевшей стороны, адвокат Александр Добровинский.
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