Ольга Бузова и ее сестра Анна после недавнего примирения, поставившего убедительную и позитивную точку в полуторагодовалой ссоре между девушками, раскрыли причину, по которой состоялся их громкий разлад. Эту тайну они раскрыли подписчикам в сторис Instagram.

«Ну, просто я — какашка, она — тоже какашка, и вот. Какашки две поссорились. Мы сейчас дружим, все нормально, все ок», — сказали девушки на камеру.

Instagram @buzova86

Учитывая лексикон звездных барышень, не удивительно, что для ролика они выбрали фильтр, меняющий тон голоса на близкий к мультяшному.

Накануне состоялось долгожданное примирение сестер. Пост с совместной фотографией с Анной опубликовала Ольга Бузова. Как писал ранее 5-tv.ru, девушки встретились на дне рождения младшей сестры. Правда, и тут ведущая «Дома-2» умудрилась чуть все не испортить: теплоход, на котором справляли торжество, едва не ушел без нее, так как звезда опаздывала.