Сестры Бузовы назвали друг друга «какашками» и помирились — видео
Анна и Ольга игнорировали друг друга в сети полтора года.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @annabuzova
Ольга Бузова и ее сестра Анна после недавнего примирения, поставившего убедительную и позитивную точку в полуторагодовалой ссоре между девушками, раскрыли причину, по которой состоялся их громкий разлад. Эту тайну они раскрыли подписчикам в сторис Instagram.
«Ну, просто я — какашка, она — тоже какашка, и вот. Какашки две поссорились. Мы сейчас дружим, все нормально, все ок», — сказали девушки на камеру.
Учитывая лексикон звездных барышень, не удивительно, что для ролика они выбрали фильтр, меняющий тон голоса на близкий к мультяшному.
Накануне состоялось долгожданное примирение сестер. Пост с совместной фотографией с Анной опубликовала Ольга Бузова. Как писал ранее 5-tv.ru, девушки встретились на дне рождения младшей сестры. Правда, и тут ведущая «Дома-2» умудрилась чуть все не испортить: теплоход, на котором справляли торжество, едва не ушел без нее, так как звезда опаздывала.
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