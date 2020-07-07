Из-за аномальной жары в России горят леса — видео

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Повсеместно температура на 7-9 градусов превышает норму.

Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Аномальный зной накрыл большую часть территории европейской России. В некоторых регионах Поволжья объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности — там под 40. Даже в Подмосковье столбик термометра приблизился к отметке + 37.

Повсеместно температура на 7-9 градусов превышает норму. На просторах Сибири, где не так жарко — но очень сухо — горят сотни гектаров леса.

Кирилл Ольков собрал сводку погодных аномалий.

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