Из-за аномальной жары в России горят леса — видео
Повсеместно температура на 7-9 градусов превышает норму.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru
Аномальный зной накрыл большую часть территории европейской России. В некоторых регионах Поволжья объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности — там под 40. Даже в Подмосковье столбик термометра приблизился к отметке + 37.
Повсеместно температура на 7-9 градусов превышает норму. На просторах Сибири, где не так жарко — но очень сухо — горят сотни гектаров леса.
Кирилл Ольков собрал сводку погодных аномалий.
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