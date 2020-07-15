Лена Миро заявила об алкоголизме Ольги Бузовой
По словам блогера, поющая телеведущая «притащилась бухой» на работу.
Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova
Блогер Лена Миро опубликовала в сети пост, в котором заявила об алкоголизме Ольги Бузовой. По ее словам, поющая телеведущая позволила себе «притащиться бухой» на работу.
«Я — не нарколог и не собираюсь ставить окончательные и бесповоротные диагнозы. Я просто выражу свое личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка», — цитирует Лену Миро ФАН.
Блогер склонна считать, что Ольга Бузова имеет серьезные проблемы с алкоголем, если не может отказаться от него перед важными мероприятиями. Лена Миро отмечает, что падение в «синюю яму» происходит довольно незаметно и медленно. Именно подобные вещи, по словам блогера, в настоящий момент и происходят со знаменитостью.
«Мне хочется пожелать Бузовой перестать бухать и не быть марионеткой в руках алкоголя и тех, кому пьяная Оленька удобна и выгодна», — заключила Лена Миро.
Блогер добавила, что она не намерена «топить» Ольгу Бузову, а также «наезжать» на нее и «ржать» над ней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2».
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