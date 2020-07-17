«Золотое сердце»: Сотрудник МЧС, играющий с малышом после спасения из потопа, растрогал соцсети

Сотрудник МЧС, спасший малыша из потопа в Краснодаре и позаботившийся о нем, стал настоящим героем социальных сетей. 14 июля в городе прошел сильный ливень, в результате чего большинство улиц оказались под водой. Спасателям пришлось на лодках вывозить людей из утонувшего трамвая и вытаскивать из подтопленного микроавтобуса. Среди других пассажиров в салоне транспортного средства находился маленький ребенок, которого одним из первых доставили на сушу.

Как пишет KP.RU, пока эвакуировали маму и папу крохи, сотрудник МЧС старался успокоить малыша. Он по-отцовски укутал мальчика своим кителем и разговаривал с ребенком, чтобы тот не заплакал. Мужчину в этот момент сняли на видео, которое впоследствии опубликовали в соцсети.

Поступок неравнодушного спасателя впечатлил пользователей сети. Они были растроганы тем, с какой заботой и любовью мужчина отнесся к чужому малышу и как его приласкал.

Позже героя разыскали. Им оказался старший инструктор газодымозащитной службы министерства, старший прапорщик внутренней службы Артур Терзиев.

«На подтоплении я работал с двумя коллегами. Первым переправили на берег ребенка и передали его мне. Пока спасатели эвакуировали родителей, я разговаривал с малышом, чтобы тот не испугался, Я уже 18 лет работаю в МЧС. Часто спасал детей при различных чрезвычайных ситуациях — на пожарах и при подтоплениях», — поделился спасатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Центральные улицы Сочи превратились в бурные реки, проехать по ним с трудом удается даже внедорожникам.