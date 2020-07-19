Крупнейший комплекс жертвам Холокоста в России размыло оползнем

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Алиса Старжевская
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Происшествие случилось в Ростове-на-Дону.

Крупнейший комплекс жертвам Холокоста в России размыло оползнем

Фото: Ok.ru /Исторический Ростов-на-Дону!

Тема:
Погода

Мемориальный комплекс в Змиевской Балке Ростова-на-Дону, являющийся самым больших захоронением жертв Холокоста в РФ, сильно пострадал от оползня, пишет «Говорит Москва».

Причиной происшествия стали сильные дожди, которые заливали город в течение нескольких дней и привели к серьезному ущербу и жертвам среди местного населения. В Змиевской Балке потоком воды смыло часть склона, был серьезно размыт грунт, в результате чего частично разрушился и был снесен бордюр комплекса.

Пострадавшее от воды место было огорожено, представители администрации Ростова-на-Дону уже пообещали, что восстановление мемориала начнется сразу, как только позволят погодные условия и просохнет земля.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожилого мужчину в Ростове-на-Дону унесло потоком воды на улице.

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