Крупнейший комплекс жертвам Холокоста в России размыло оползнем
Происшествие случилось в Ростове-на-Дону.
Фото: Ok.ru /Исторический Ростов-на-Дону!
Мемориальный комплекс в Змиевской Балке Ростова-на-Дону, являющийся самым больших захоронением жертв Холокоста в РФ, сильно пострадал от оползня, пишет «Говорит Москва».
Причиной происшествия стали сильные дожди, которые заливали город в течение нескольких дней и привели к серьезному ущербу и жертвам среди местного населения. В Змиевской Балке потоком воды смыло часть склона, был серьезно размыт грунт, в результате чего частично разрушился и был снесен бордюр комплекса.
Пострадавшее от воды место было огорожено, представители администрации Ростова-на-Дону уже пообещали, что восстановление мемориала начнется сразу, как только позволят погодные условия и просохнет земля.
Ранее 5-tv.ru писал, что пожилого мужчину в Ростове-на-Дону унесло потоком воды на улице.
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