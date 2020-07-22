Бабьему лету быть? Синоптики дали прогноз на предстоящую осень

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Алина Потёмкина
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О том, какой температурой порадует остаток лета и скорая осень, рассказал Евгений Тишковец.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; ТАСС / Шарифулин Валерий, Джапаридзе Михаил, Ковалев Петр, Дмитрий Феоктистов

Тема:
Погода

Лето, подпорченное обильными дождями в Центральной России, во второй половине порадует стабильным теплом. Такое прогноз дал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода будет комфортной и не такой переменчивой, как в первые летние месяцы. По осадкам ожидается даже недобор.

«Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Норма — это где-то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26 градусов. По осадкам мы прогнозируем даже небольшой недобор — 20%», — рассказал синоптик.

Продолжится устойчивое тепло и осенью. Причем не только в сентябре, как это было раньше в народном календаре, в бабье лето, но и в последующие осенние месяцы.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — сообщил Тишковец.

А вот зима, которая в прошлом году была аномально теплой, будет ближе к привычным показателям. Во всяком случае, январь прогнозируют соответствующим норме.

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