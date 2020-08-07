Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
На помощь жителям региона уже направлена авиация. Пока единственный безопасный способ спастись от огня — на лодках сплавляться по воде.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting
В Якутии на помощь жителям села, которое оказалось в огненном кольце, направили авиацию. Спасаясь, люди бежали, бросив все имущество. И только вплавь — река оказалась единственным безопасным местом.
Ситуация с лесными пожарами в регионе тяжелейшая. Все силы спасателей брошены на тушение очагов возгорания, но их слишком много — МЧС набирает добровольные дружины, чтобы сдержать стихию.
Роман Кутуков передает с места событий.
Прямо сейчас горит лес на севере Якутии. Жители ВерхоЯнского района пытаются потушить пожар.
«Наша деревня маленькая, жителей примерно около сотни человек. Все мы выходим на борьбу с огнем, все кому до 65 лет и даже женщины. Сами тушим пожары уже не первый день».
Местные жители пытались своими силами остановить огонь, которые перекинулся через реку Алазея и практически вплотную приблизился к дизельной электростанции села Сватай.
На этих кадрах видно, как люди в гражданской форме пытаются развернуть пожарный рукав. Справиться с угрозой, хоть и частично, смогли только когда подоспела помощь МЧС.
«Сегодня днем был борт МЧС и забрал 22 добровольца в мотопомпу и рукава. Нам не хватает сил и средств», — говорит жительница села Сватай Марта Сергеева.
Ситуацию в регионе осложняет порывистый ветер и небывалая для Якутии жара. Накануне местные жители фиксировали в поселке плюс двадцать семь градусов. Это при том, что средняя температура самого теплого месяца здесь не превышает двенадцати тепла.
На этих кадрах, снятых авиалесоохраной видно, вокруг только одного поселка в северо-восточной части Якутии сгорело 80% леса. Огонь уничтожил не только вековые деревья, но и все живое, что было в тайге.
«Пожар у нас в Якутии катастрофический. В этом году и особенно на Севере. На Калыме большой, очень сильный пожар».
В самой республике действует режим ЧС и ситуация ухудшилась. Якутск полностью накрыт облаком едкого дыма от лесных пожаров. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в несколько раз. многие горожане даже не решаются выйти на улицу, но и сидеть дома особенно почти в 30 градусную жару, тоже невозможно.
На помощь Якутии придет сама погода. К концу недели в регионе должны пройти дожди и температура снизится до нормы — девять градусов тепла.
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