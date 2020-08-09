Освобождены захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте

Военные Ливана освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — цитирует агентство телеканал.

Также отмечается, что в настоящее время на улицах Бейрута все спокойно.

Два правительственных здания были захвачены протестующими накануне днем. Демонстранты требовали отставки правящей верхушки и проведение реформ в стране, а также привлечения к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута 4 августа, унесшего жизни почт 160 человек.

Несмотря на агрессивно настроенных демонстрантов, здания министерств экономики и энергетики были освобождены от протестующих без особых проблем. По словам источника в органах безопасности Ливана, военные не встретили сопротивления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте.