Освобождены захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте

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Марина Неруцких
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По данным телеканала «Аль-Арабия аль-Хадас», в настоящее время на улицы ливанской столицы вернулось спокойствие.

Фото, видео: Reuters

Тема:
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Военные Ливана освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — цитирует агентство телеканал.

Также отмечается, что в настоящее время на улицах Бейрута все спокойно.

Два правительственных здания были захвачены протестующими накануне днем. Демонстранты требовали отставки правящей верхушки и проведение реформ в стране, а также привлечения к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута 4 августа, унесшего жизни почт 160 человек.

Несмотря на агрессивно настроенных демонстрантов, здания министерств экономики и энергетики были освобождены от протестующих без особых проблем. По словам источника в органах безопасности Ливана, военные не встретили сопротивления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте.

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