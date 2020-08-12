Подруга Легкоступовой рассказала, мог ли муж избить певицу

|
Андрей Чапыгин
73

Юрия Фирсова подозревают в нанесении травм жене, из-за которых она и попала в больницу.

Подруга Легкоступовой рассказала, мог ли муж избить певицу

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Бусыгин

Коллега и подруга Валентины Легкоступовой Ольга Сивакова поделилась мнением насчет того, мог ли муж исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов избить жену. В интервью KP.RU знакомая артистки призналась, что слабо верит в вину ее супруга.

По словам певицы, они общались с подругой несколько дней назад. Во время беседы Сивакова не заподозрила ничего необычного.

«Она рассказывала, что счастлива, как никогда», — отметила певица.

Также она заметила, что Легкоступова никогда не бросалась в омут с головой и имеет репутацию избирательного человека. Так что выбор Юрия Фирсова в качестве супруга — осознанный, и она никогда бы не вышла замуж за мужчину, который может избить.

Также после госпитализации появилась информация, что певица была в состоянии алкогольного опьянения. Однако Сивакова не верит в это. По ее словам, подруга никогда не злоупотребляла спиртными напитками, так как ей становилось плохо от одного только запаха алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет займется расследованием подробностей инцидента с Валентиной Легкоступовой. Певица была доставлена в больницу в тяжелом сосоянии. Врачи ей сделали трепанацию черепа.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского
6:00
Лайфхак: Как проверить качество залежавшихся в холодильнике куриных яиц
5:53
Деятельность группы наркодилеров пресекли в Приморье — видео
5:45
Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом
5:29
Звезда сериала «Сваты» впервые за долгое время показала подрастающего сына
5:18
Представлены итоги регистрационного этапа выборов-2020

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Что случилось с Легкоступовой? Шокирующие детали последнего месяца звезды
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок