Подруга Легкоступовой рассказала, мог ли муж избить певицу

Коллега и подруга Валентины Легкоступовой Ольга Сивакова поделилась мнением насчет того, мог ли муж исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов избить жену. В интервью KP.RU знакомая артистки призналась, что слабо верит в вину ее супруга.

По словам певицы, они общались с подругой несколько дней назад. Во время беседы Сивакова не заподозрила ничего необычного.

«Она рассказывала, что счастлива, как никогда», — отметила певица.

Также она заметила, что Легкоступова никогда не бросалась в омут с головой и имеет репутацию избирательного человека. Так что выбор Юрия Фирсова в качестве супруга — осознанный, и она никогда бы не вышла замуж за мужчину, который может избить.

Также после госпитализации появилась информация, что певица была в состоянии алкогольного опьянения. Однако Сивакова не верит в это. По ее словам, подруга никогда не злоупотребляла спиртными напитками, так как ей становилось плохо от одного только запаха алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет займется расследованием подробностей инцидента с Валентиной Легкоступовой. Певица была доставлена в больницу в тяжелом сосоянии. Врачи ей сделали трепанацию черепа.