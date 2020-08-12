Немного тепла, и здравствуй, осень! Синоптики сделали прогноз на август
А пока в ожидании кратковременного тепла регионы накрывают мощные ураганы.
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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru
Мощный ураган с ливнем обрушился на Биробиджан. Местные жители запечатлели, как шифер с крыши домов сдувает словно листы бумаги. По всему городу повалены десятки деревьев. Повреждены балконы и окна домов. В некоторых зданиях нет электричества.
Ураганный ветер с ливнем затронули и еще несколько регионов. Больше всех досталось Каспийску и городу Мирный в Якутии. Там затопило несколько центральных улиц. Аварийные службы ликвидируют наводнение и убирают упавшие деревья.
В Омской области выпал крупный град. Уничтожен урожай местных дачников. И в ближайшее время в регионе вновь ждут дожди. А в центральную Россию, по словам синоптиков, уже на следующей неделе вернется тепло. Воздух прогреется до плюс 23 градусов. И, похоже, это будут последние летние дни. К концу месяца в большинстве регионов окончательно похолодает.
«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям. Температурный фон будет уверенно выше 20 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую зиму ждать россиянам после жаркого лета.
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