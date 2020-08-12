Трамп подколол Байдена после выбора кандидата на пост вице-президента

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Выбору главного конкурента Трампа удивлены оказались все в Америке. Ведь еще недавно, она была ярой противницей кандидата в президенты США.

Фото, видео: EPA / JOHN G. MABANGLO, 5-tv.ru

Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал претендента на пост вице-президента на грядущих выборах. Это сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Она стала первой чернокожей женщиной в списке от крупной партии.

Однако политиков и экспертов больше заинтересовало другое обстоятельство. Еще недавно Харрис выступала резко против выдвижения кандидатуры Байдена и вдруг внезапно стала его помощницей.

Удивился выбору оппонента и действующий глава Белого дома. Дональд Трамп напомнил, что женщина недавно проиграла праймериз, а значит политик она — слабый. Харрис, которая, по словам Байдена, «бесстрашно бьется за права маленьких людей», выступала за, казалось, бы популярные сегодня свободы и возможности для цветного населения США. Однако поддержки она не нашла.

А пока конкурентная борьба только разгорается, Дональд Трамп уже оценил свой вклад в американскую историю. Как сообщал ранее 5-tv.ru, он захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор. По мнению американского лидера, его заслуги ничуть не уступают тому же Теодору Рузвельту или Аврааму Линкольну.

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