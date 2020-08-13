Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Переговоры состоялись по инициативе азербайджанской стороны. В ходе диалога главы государств обсудили темы из двусторонней повестки отношений между странами. Глава Азербайджана также поздравил российского лидера с регистрацией вакцины от коронавируса.

Также президенты обменялись мнениями насчет обострившейся в июле этого года обстановки на границе Азербайджана и Армении.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 стран заинтересовались российским лекарством, которое стало первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.