Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19
Телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Переговоры состоялись по инициативе азербайджанской стороны. В ходе диалога главы государств обсудили темы из двусторонней повестки отношений между странами. Глава Азербайджана также поздравил российского лидера с регистрацией вакцины от коронавируса.
Также президенты обменялись мнениями насчет обострившейся в июле этого года обстановки на границе Азербайджана и Армении.
Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 стран заинтересовались российским лекарством, которое стало первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.
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