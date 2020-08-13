Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
В настоящее время горит около 380 гектаров леса.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Globallookpress // Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
Новые очаги лесных пожаров вспыхнули на территории Якутии.
Горит почти 380 гектаров леса. В труднодоступных районах парашютисты-десантники тушат огонь вручную — высаживаются прямо в пекло и работают ранцевыми огнетушителями.
В Забайкальском крае с пожарами борются с помощью искусственного дождя. Осадки вызывают, расстреливая облака специальными снарядами с йодистым серебром.
А в Ханты-Мансийском автономном округе, где площадь природных пожаров удалось сократить, уже занялись восстановлением леса. Каждое сгоревшее дерево нужно заменить новым саженцем.
- 7 мая
- Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
- 14 апр
- Природные пожары бушуют в Забайкалье
- 11 мая
- Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей
- 7 мая
- Лес в огне: Природные пожары продолжают захватывать все новые территории
- 30 апр
- Видео: Апокалипсис в Сибири — ветер срывает крыши зданий в Новосибирске и Томске
- 25 апр
- Путин поручил в кратчайшие сроки выплатить компенсации пострадавшим от пожаров
- 25 апр
- Видео: Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
- 25 апр
- Путин поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия пожаров в Забайкалье
- 24 апр
- Видео: Более 20 тысяч гектаров леса горит в Забайкалье
- 24 апр
- Видео: СК возбудил уголовные дела о халатности из-за пожаров в Забайкалье
Читайте также
88%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?