Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии

Новые очаги лесных пожаров вспыхнули на территории Якутии.

Горит почти 380 гектаров леса. В труднодоступных районах парашютисты-десантники тушат огонь вручную — высаживаются прямо в пекло и работают ранцевыми огнетушителями.

В Забайкальском крае с пожарами борются с помощью искусственного дождя. Осадки вызывают, расстреливая облака специальными снарядами с йодистым серебром.

А в Ханты-Мансийском автономном округе, где площадь природных пожаров удалось сократить, уже занялись восстановлением леса. Каждое сгоревшее дерево нужно заменить новым саженцем.