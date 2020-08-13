Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии

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В настоящее время горит около 380 гектаров леса.

Фото, видео: Globallookpress // Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

Новые очаги лесных пожаров вспыхнули на территории Якутии.

Горит почти 380 гектаров леса. В труднодоступных районах парашютисты-десантники тушат огонь вручную — высаживаются прямо в пекло и работают ранцевыми огнетушителями.

В Забайкальском крае с пожарами борются с помощью искусственного дождя. Осадки вызывают, расстреливая облака специальными снарядами с йодистым серебром.

А в Ханты-Мансийском автономном округе, где площадь природных пожаров удалось сократить, уже занялись восстановлением леса. Каждое сгоревшее дерево нужно заменить новым саженцем.

Тема:
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