«Ревность не доказывает убийства», или Почему один адвокат защищает Соколова и Кохал

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Виктория Андреева
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Юрист Сергей Лукьянов объяснил, почему не видит ничего постыдного в том, чтобы быть на стороне возможных убийц.

«Ревность не доказывает убийства», или Почему один адвокат защищает Соколова и Кохал

Фото: ТАСС / Егоршин Валентин, /Демьянчук Александр

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Случайное совпадение или все-таки нет? Два громких дела о расчленении жителей Петербурга и один адвокат. Юрист, готовый до последнего бороться за права обвиняемых в жестоких расправах.

В июне 2020 года историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве собственной студентки и любовницы Анастасии Ещенко, отказался от услуг двух адвокатов и нанял нового — Сергея Лукьянова. В августе за помощью к тому же юристу обратилась вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта. Даму также обвиняют в убийстве супруга.

Как строить линию защиты в том случае, если ревность послужила причиной кровавой трагедии? И является ли это основанием для реального срока в колонии? Ответы на эти вопросы Лукьянов дал в беседе с RT.

«Я специализируюсь в первую очередь на уголовных делах как таковых. И ко мне обратились именно как к адвокату, занимающемуся уголовными делами. Это можно назвать совпадением», — сразу отметил юрист.

Собеседник издания пояснил, что вопреки расхожему мнению «специалистом по расчлененке» он не является. В его практике были разные дела. При этом многие, действительно, необычные и даже оригинальные. Вероятно, поэтому Лукьянов не видит в общении с такими подзащитными как Кохал и Соколов каких-либо особенностей. По его словам, они — такие же, обычные люди.

«Я общаюсь со своими подзащитными одинаково, вне зависимости от дела. Каждый человек имеет право на защиту. Именно каждый. <…> Я просто делаю свою работу и защищаю людей от незаконного и необоснованного — полностью или частично — обвинения, защищаю их права в ходе уголовного преследования», — заявил Сергей.

ТАСС / Александр Демьянчук

Говорить о подробностях двух громких дел Лукьянов не стал. Лишь выразив уверенность, что банальная ревность точно не может стать причиной убийства. Комментируя ситуацию Марины Кохал и Энди Картрайта, адвокат особо подчеркнул: здесь очень много «но».

«Если в семье кто-то кого-то ревнует, что происходит достаточно часто в нашей жизни, и человек умирает естественной смертью… Раз была ревность, то, значит, убили? Конечно, нет. Должны быть веские доказательства, которых на данный момент нет. Об этом можно говорить, когда установлен сам факт убийства», — решительно заявил собеседник RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Марины Кохал рассказала об ужасах ее «тайного» допроса.

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