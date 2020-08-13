«Вранье вскроется»: друзья Легкоступовой рассуждают о вине мужа в ее травме

9 августа певица Валентина Легкоступова была доставлена в больницу, а позднее прооперирована. Этой же ночью ее муж яхтсмен Юрий Фирсов сбежал из наркологической клиники, куда их вместе с Легкоступовой отвезла ее дочь.

Теперь родственники и друзья строят догадки, что произошло в злополучной квартире пары в Текстильщиках и какое отношение к кровоподтекам на лице и на теле певицы имеет ее новый муж.

Подруга Валентины Светлана Лазарева смело высказала свою точку зрения.

«Зло должно быть наказанным! Я молюсь за тебя, ты поправишься, а вранье вскроется», — многозначительно подписала Светлана их общую с Валентиной фотографию.

Instagram @svetlanalazareva62

Многие другие друзья певицы подобным образом отзываются о Фирсове. «Богатый яхтсмен», каким его представляла своему окружению влюбленная Легкоступова, сразу после ЗАГСа переехал в квартиру звезды, что у многих вызвало вопросы.

Но «владелец яхт заграницей» лишь зарабатывал на жизнь тем, что набирал команды и устраивал регаты, а несколько лет назад получил мастера спорта международного класса.

Дочь Анэтта, которая госпитализировала Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику, старается не обвинять его в избиении, так как «не имеет на это право без доказательств».

Ранее 5-tv.ru сообщал, менеджер Легкоступовой прокомментировал слухи о подготовке к похоронам.