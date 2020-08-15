Цветы и фотографии Легкоступовой поклонники приносят к ее училищу в Симферополе
Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа в возрасте 54 лет.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Поклонники Валентины Легкоступовой приносят фотографии кумира и цветы к музыкальному училищу имени Чайковского в Симферополе, где училась певица. Смерть звезды стала большой утратой для ее коллег и фанатов. Приходя к месту обучения знаменитости, почитатели ее творчества хотят почтить память Легкоступовой, которой на момент смерти было 54 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Валентина Легкоступова скончалась сегодня после нескольких дней проведенных в коме под аппаратом ИВЛ. Певицу обнаружила в квартире с травмами ее дочь и сразу повезла в больницу. Сейчас Следственный комитет устанавливает все подробности произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о воспоминаниях о Валентине Легкоступовой, которыми с изданием поделился певец Игорь Корнелюк.
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