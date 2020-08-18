«Почему вы позволяли ей пить?» — подруга Легкоступовой накинулась на вдовца певицы

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Алина Потёмкина
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Ирина Грибулина заявила, что спиртное пагубно действовало на артистку.

«Почему вы позволяли ей пить?» — подруга Легкоступовой накинулась на вдовца певицы

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Умерла Валентина Легкоступова

Родные и друзья знаменитой певицы Валентины Легкоступовой шокированы ее скоропостижной смертью. Артистки не стало 14 августа, ей было всего 54 года. Что это было — трагическая случайность, злой рок? Первые тревожные новости стали поступать 6 августа, когда дочь певицы нашла ее дома с мужем в нетрезвом виде. Их доставили в наркологическую клинику, откуда супруг Легкоступовой ушел на следующий день. А сама исполнительница впала в кому. Неделю медики пытались ее спасти, но не смогли.

Все окружение артистки в голос твердит — «Валя не выпивала!» Композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина в эфире шоу Андрея Малахова обвинила в спаивании Валентины ее последнего мужа Юрия Фирсова. Она рассказала, что та никогда не позволяла себе лишнего и даже воздерживалась от малых доз спиртного по состоянию здоровья.

«Почему вы позволяли Вале пить? Я с Валей дружу с 1987 года! У нее было повышенное давление, об этом знали все, она была гипертоником. Я Валю никогда не видела пьяной, даже выпившей. Дело в том, что на Валю очень плохо действовал алкоголь. У нее моментально поднималось давление, она могла упасть. Она была у меня постоянно на вечеринках, на днях рождения. Всегда за рулем. Почему две недели были эти запои? Коньяк, вино… Ей плохо, у нее давление! Вы несете ответственность за эту красавицу» — обвиняла Фирсова артистка.

На это вдовец пытался возразить, что он никогда не видел жену пьяной, а последние две недели пил сам. По его словам, в наркологическую клинику она поехала с ним за компанию. А травму получила, поскользнувшись в ванной.

«У нее постоянно болела голова, эти боли были у нее с детства. Я ее не видел пьяной. Она поскользнулась. Нас не отправили, она за компанию со мной туда ломанулась», — объяснялся Фирсов.

Юрий Фирсов стал третьим и последним супругом артистки. Они поженились в июле 2020 года, хотя были знакомы уже пять лет. Родные певицы теперь винят вдовца в причастности к гибели любимицы публики. Как писал ранее 5-tv.ru, спустя три дня после ухода жены, Фирсов сделал заявление на телешоу.

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Умерла Валентина Легкоступова
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