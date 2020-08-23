Пенкин на похоронах Легкоступовой назвал «бездарями» артистов эстрады

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Молодцова Анна
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Певец сожалеет, что исполнительницу хита «Ягода-малина» не смогли оценить при жизни.

Пенкин на похоронах Легкоступовой назвал «бездарями» артистов эстрады

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Умерла Валентина Легкоступова

Певец Сергей Пенкин прилюдно раскритиковал современных представителей отечественного шоу-бизнеса. Стоя у гроба Валентины Легкоступовой, похороны которой прошли 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве, исполнитель посетовал, что творчество заслуженной артистки РФ не оценили при жизни. По его мнению, невероятно талантливая певица заслуживала гораздо большего.

«Валентина — талант! Таких артистов надо ценить, а не тех бездарей, которые сейчас выступают на сцене. Ценить при жизни, а не тогда, когда они уходят», – не смог сдержать эмоций певец.

Как передает «Собеседник», Пенкин воздержался от комментариев по поводу причин смерти Легкоступовой и после эмоционального высказывания уехал.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать с пробитой головой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии. Когда звезде стало хуже, ее госпитализировали в больницу с отеком мозга и сделали трепанацию черепа. Женщина впала в кому, из которой так и не вышла.

Ранее 5-tv.ru писал, за что была готова умереть Валентина Легкоступова.

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Умерла Валентина Легкоступова
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