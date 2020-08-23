Собянин обозначил действия москвичей до начала массовой вакцинации от COVID-19

Проблема распространения коронавирусной инфекции сохраняется, хотя и наметилась положительная тенденция, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», — сообщил московский градоначальник.

До начала вакцинации нужно помнить, что болезнь никуда не делась, подчеркивает мэр столицы.

«Проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — отметил политик.

Тем временем, всем прививки от коронавируса сделают не сразу. Пройдут недели, а то и месяцы. Сначала, по словам Собянина, в оборот выпустят небольшие партии вакцины. Препарат будет постепенно проходить пострегистрационные исследования и, возможно, дорабатываться и усовершенствоваться.

«Это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — сообщил глава Москвы.

Поэтому граждане должны соблюдать все действующие меры предосторожности и помнить, что проблему можно побороть лишь при осознанном подходе. Кроме того, россиянам рекомендуется как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы не допустить наложения инфекций.

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