Собянин обозначил действия москвичей до начала массовой вакцинации от COVID-19
В столице отмечается стабильная ситуация, однако для победы над болезнью россияне должны предпринять несколько шагов.
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Фото, видео: ТАСС / Igor Kralj/PIXSELL, Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Проблема распространения коронавирусной инфекции сохраняется, хотя и наметилась положительная тенденция, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», — сообщил московский градоначальник.
До начала вакцинации нужно помнить, что болезнь никуда не делась, подчеркивает мэр столицы.
«Проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — отметил политик.
Тем временем, всем прививки от коронавируса сделают не сразу. Пройдут недели, а то и месяцы. Сначала, по словам Собянина, в оборот выпустят небольшие партии вакцины. Препарат будет постепенно проходить пострегистрационные исследования и, возможно, дорабатываться и усовершенствоваться.
«Это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — сообщил глава Москвы.
Поэтому граждане должны соблюдать все действующие меры предосторожности и помнить, что проблему можно побороть лишь при осознанном подходе. Кроме того, россиянам рекомендуется как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы не допустить наложения инфекций.
Ранее 5-tv.ru сообщал сроки борьбы с коронавирусом по мнению ВОЗ.
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