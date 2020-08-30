Реакция Запада на научный прорыв: Почему России мешают продвигать вакцину против COVID
Препарат под названием Sputnik V поступил в отечественные больницы. Однако в «Ассоциации организаций клинических исследований» призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
На этой неделе первая российская вакцина от коронавируса производства института Гамалеи под названием Sputnik V начала поступать в больницы. Так, на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие.
Более того, мы ждем вторую вакцину. В сентябре ее пообещал представить новосибирский «Вектор». Это препарат на основе пептидных антигенов, получил название «ЭпиВакКорона». Зарегистрируют ее ближе к октябрю. Многие россияне до сих пор скептически относятся к отечественным разработкам. Хотя при таком информационном фоне оттуда, из-за границы это неудивительно. Там как с цепи сорвались. И это при том, что 27 стран уже заказали Sputnik V. Да о чем мы говорим, если дочка Владимира Путина сделала себе прививку.
«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна», — рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Это та дочь, которая занимается медико-биологическими делами?» — поинтересовался в беседе с главой государства журналист и телеведущий Сергей Брилев.
«Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей, для того чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной. Да, я сказал, что у нее температура была 38,4 в первый день, во второй день — 37 с небольшим, и все. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава богу, все нормально», — сообщил российский лидер.
Претензии западных политиков и фармакалогических компаний легко понять. Вы представляете себе потенциал этого рынка? Он по самым скромным подсчетам оценивается в 20-30 миллиардов долларов. И уж раз вы беспокойтесь о здоровье людей — просто вспомните, что число умерших от коронавируса приближается к миллиону. И возможно эта прививка могла спасти им жизнь.
Да, риски есть при запуске любого лекарства. Но наша фармакология одна из лучших в мире. Мы спасали мир от оспы и полиомиелита. И сейчас абсолютно уверены в безопасности отечественной вакцины. Как уверены и российские добровольцы.
«Родные отнеслись неоднозначно, ну больше негативных было мыслей у них потому что все переживают соответственно, опять же вся вот эта информация негативного плана и в интернете, и по телевизору, чипирование Билл Гейтс, то есть вот эти все ужасы какие-то. ну конечно же с осторожностью, наверное, я объяснила что это мое решение я считаю что так нужно», — поделилась доброволец Анна Куткина.
А как активизировались всевозможные некоммерческие организации, которые сидят на бюджетах фармкомпаний. Особенно отличилась «Ассоциация организаций клинических исследований» — те напрямую, и уже несколько раз, призвали Минздрав отложить регистрацию первой российской вакцины.
А самое интересное в том, что все это — абсолютное, запредельное лицемерие. Знаете почему? Да потому что западные фармацевтические фирмы, критикующие наши разработки используют похожие технологии. И многие уже получили заказы на миллиарды долларов, проведя только первую фазу клинических испытаний. А мы были оперативней. И это не дает им покоя.
«Был накоплен уже большой опыт который создан благодаря усилиям правительства, за 10 лет последних, когда реализовывалась государственная программа так называемый фарма-2020 было достаточное финансирование в этой области. Было много сделано для развития научных центров оборудования», — отметил заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов.
«Все законно и легитимно. Досье по регистрации и по испытанию вакцины открыто и доступно. И я думаю, что все разработчики они представляют всю информацию во Всемирную организацию здравоохранения, поэтому что за этим стоит я бы не стал. Ну неприятно, наверное, кому-то, что Россия стала первой», — объяснил генеральный директор национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.
И еще один красноречивый штрих. В день объявления о регистрации российской вакцины пользователи из 188 стран мира посетили сайт www.sputnikvaccine.com. А это почти вся планета. Кстати, кибератаки на сайт происходят по несколько раз в день. И это тоже звенья одной цепи.
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